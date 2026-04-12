Donna muore annegata a Ravanusa | è precipitata nel serbatoio dell’acqua di casa sua

Una donna di 80 anni è deceduta a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo essere caduta nel serbatoio dell’acqua della sua abitazione. La vittima è stata trovata da una vicina di casa, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma non è stato possibile salvare la pensionata. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso.