Donna muore annegata a Ravanusa | è precipitata nel serbatoio dell’acqua di casa sua
Una donna di 80 anni è deceduta a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo essere caduta nel serbatoio dell’acqua della sua abitazione. La vittima è stata trovata da una vicina di casa, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma non è stato possibile salvare la pensionata. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso.
La tragedia nella provincia di Agrigento: la vittima è Maria Giordano, pensionata di 80 anni. Probabilmente era andata a controllare le scorte d’acqua nel serbatoio, a trovarla un vicina di casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Va a controllare il serbatoio idrico e cade all'interno, tragedia a Ravanusa: 80enne muore annegataUna tragedia della quotidianità, di quelle che si consumano nel silenzio delle mura domestiche.
Controlla serbatoio idrico ma cade dentro, anziana muore annegata. Tragedia ad AgrigentoUna pensionata ottantenne, Maria Giordano, di Ravanusa (Agrigento), è morta dopo essere precipitata all’interno della vasca idrica della sua...