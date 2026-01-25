Enea Tonoli muore nel canale Virgilio per salvare l’amato cane | tragedia a Monzambano

Enea Tonoli, 46 anni, residente a Monzambano, è deceduto nel canale Virgilio mentre cercava di salvare il suo cane. L’uomo, dipendente comunale dell’ufficio tecnico, ha perso la vita in un gesto di grande altruismo. La tragedia ha colpito la comunità locale, che ricorda Enea come una persona devota e generosa. La sua scomparsa ha suscitato commozione e rispetto per il suo gesto di coraggio.

Chi era Enea Tonoli, l’uomo morto nel canale Virgilio. Enea Tonoli aveva 46 anni, viveva a Monzambano ed era un dipendente comunale dell’ufficio tecnico. Un uomo conosciuto, stimato, impegnato anche nel volontariato. Una di quelle presenze che tengono insieme una comunità senza mai cercare i riflettori. La sua vita si è spezzata nella serata di sabato 24 gennaio 2026, lungo le sponde del canale Virgilio, nelle campagne tra Monzambano e Valeggio sul Mincio. Una morte improvvisa, assurda, maturata nel tempo di un istinto: quello di salvare il proprio cane. Cosa è successo nelle campagne di Olfino?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

L'animale è stato ritrovato vivo più a valle