Monzambano tragedia in un canale | 46enne muore cercando di salvare il suo cane

A Monzambano, nel Mantovano, si è verificato un grave incidente in un canale, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita cercando di salvare il proprio cane. L'episodio ha profondamente colpito la comunità locale, evidenziando la tragica dedizione dell'uomo e la vulnerabilità di situazioni accidentali.

Nel Mantovano, un episodio drammatico ha scosso la comunità di Monzambano. Un uomo di 46 anni è morto annegato mentre tentava di salvare il proprio cane, finito accidentalmente in un canale. Fortunatamente, l'animale è stato tratto in salvo. La dinamica dell'incidente. La vittima è E.T., residente a Monzambano e dipendente comunale. Ieri sera, 24 gennaio, era uscito per la passeggiata abituale con il suo cane lungo le sponde del canale Virgilio. Durante il tragitto, il cane è scivolato in acqua dalla sponda in cemento del canale. Senza esitazione, l'uomo si è tuffato per cercare di salvarlo, ma purtroppo non è riuscito a risalire e ha perso la vita per annegamento.

