Bisceglie 12enne muore schiacciata da albero

Nel primo pomeriggio di oggi, una ragazza di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere stata investita da un albero di grandi dimensioni che si è abbattuto tra via Cosmai e via Veneziano. L’episodio si è verificato in una zona residenziale della città, dove sono intervenuti i soccorsi ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Una ragazzina di 12 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi a Bisceglie, provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere rimasta schiacciata da un albero di grosse dimensioni caduto tra via Cosmai e via Veneziano. La piccola, Alicia Amoruso, originaria della cittadina in provincia di Bat, si trovava in strada quando è stata travolta dall’albero. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio, dove è stata sottoposta a manovre rianimatorie, ma è deceduta a causa del politrauma. In pronto soccorso era presente anche la madre. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bisceglie, 12enne muore schiacciata da albero Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enneUna ragazzina di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto