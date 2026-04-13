Albero cade per il vento a Bisceglie muore ragazzina 12enne

Una giovane di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata investita da un albero che si è abbattuto a causa delle raffiche di vento. L’incidente si è verificato in strada e, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La vittima si trovava in zona al momento del crollo, che ha provocato il tragico episodio.

Una ragazzina di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima, Alicia Amoruso, è morta per politrauma da schiacciamento. Soccorsa dal personale del 118, è arrivata all'ospedale di Bisceglie già senza vita. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, in via Sergio Cosmai a Bisceglie, la 12enne era incastrata sotto l'albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enne Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto Tragedia in Puglia, 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a BisceglieUna ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto per il forte vento.