Studenti Engim servono Tajani | tradizione romagnola a tavola

Uno spettacolo di tradizione romagnola ha preso vita durante una cena tra studenti di Engim e il ministro Tajani. La serata si è svolta sotto un cielo grigio, con un’atmosfera ricca di emozioni. L’evento ha visto coinvolti giovani, professionisti e rappresentanti istituzionali, tutti riuniti intorno a un tavolo che ha celebrato cultura e formazione.

La cena che ha unito politica e tradizione romagnola Un cielo grigio e un'atmosfera carica di emozione hanno fatto da cornice a una cena che ha unito tradizione, professionalità e formazione. Gli studenti dell'Engim Emilia-Romagna, ancora minorenni, hanno servito un menu interamente romagnolo al vicepremier Antonio Tajani e a una trentina di autorità a Forlì. La serata si è svolta a Casa Romagna, il ristorante di Palazzo Talenti-Framonti, ribattezzato Officina Ubuntu, dove gli studenti della formazione professionale della ristorazione mettono in pratica le loro competenze. La tavola, impreziosita da canestri di frutta in stile...

