Candidati sindaco 2029 | Sogno le primarie sia nel centrosinistra che nel centrodestra

Paolo Lucchi ha espresso il desiderio di vedere primarie aperte nel 2029 sia nel centrosinistra che nel centrodestra, per scegliere i candidati sindaco. La sua proposta nasce dall’idea di coinvolgere i cittadini e rafforzare la partecipazione democratica. Lucchi, che ha guidato il Comune per due mandati e ha una lunga esperienza politica, invita i partiti a riflettere su questa possibilità. La discussione su come organizzare le future elezioni comunali prosegue negli ambienti politici locali.

Primarie di coalizione del Pd e del centrosinistra nel 2029 per decidere il candidato sindaco? Sono nel novero delle possibilità? Paolo Lucchi, oggi presidente di Legacoop Romagna, sindaco dal 2009 al 2019 e già consigliere comunale negli anni ’80, è custode della memoria politica. Ci guida nella storia ultratrentennale di questa consultazione e non rifugge la domanda sul futuro. Le primarie comunali sono elezioni interne di un partito o di una coalizione per scegliere il candidato sindaco. Le primarie nazionali risalgono a vent’anni fa. È così? "Le primarie dell’Unione si tennero nel 2005 per scegliere il leader della coalizione per il governo del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Litigi, primarie e scissioni: che cosa sta succedendo nel centrodestraRomano La Russa ha definito le primarie una stupidata, scatenando una reazione sorprendente anche in famiglia.

Centrosinistra, Bettini: "Sì alle primarie aperte ai candidati civici"Il centrosinistra si prepara a definire le modalità di scelta del candidato alla premiership, con il Pd che propone primarie aperte anche ai candidati civici.