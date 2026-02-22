Le trentuno preferenze ’fantasma’ Benvenuto in aula tra le polemiche

Mario Benvenuto assume il suo ruolo nel Consiglio comunale dopo che il gruppo Bpe ha perso il suo capogruppo, Fulvio Beretta, morto pochi giorni prima di Natale. La sua nomina si è resa necessaria per sostituire Beretta e garantire la continuità dell’attività politica. Durante la seduta, sono emerse discussioni sulle 31 preferenze considerate “fantasma” e sulla validità delle candidature. La vicenda ha suscitato accese reazioni tra i presenti in aula.

Mario Benvenuto entra in Consiglio dopo la scomparsa del capogruppo di Bpe (Brugherio Popolare Europea) Fulvio Beretta, pochi giorni prima di Natale. La surroga è stata ufficializzata durante l'ultima assemblea. Il suo ingresso ha suscitato caos, polemiche e invettive pesanti via social. Infatti per la lista di maggioranza avrebbe dovuto entrare, come prima dei non eletti alle elezioni del 2023, Alessia Tassone (sindacalista Cgil) che però ha rinunciato. Scorrendo la lista, il secondo dei non eletti di Brugherio Popolare Europea è Mario Benvenuto, ma il numero di preferenze che risulta in Comune (quelle effettivamente ottenute alle urne) non corrisponde a quello registrato dal tribunale, che fa fede a rigor di legge.