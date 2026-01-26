Blocchi stradali contro i cantieri dell' America' s Cup | Bloccato il passaggio dei camion

Da prima dell'alba, nel quartiere di Bagnoli, è stato istituito un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, promosso dalla

Blocco stradale da prima dell'alba tra via Diocleziano e via Enea. A manifestare gli aderenti alla "Rete No America's Cup' nel quartiere di Bagnoli. Bloccato il passaggio dei camion diretti al cantiere della manifestazione sportiva. Forti disagi anche per le persone dirette al lavoro e per i residenti in generale. “Non vogliamo i cantieri”, urlano i manifestanti. Contro l'America's Cup è stata indetta una mobilitazione generale programmata per il 7 febbraio con appuntamento nella zona pedonale della cumana di Bagnoli. Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto. Sei tonnellate di materiale: di cosa si tratta🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri»A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup.

