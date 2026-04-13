Il Tottenham ha annunciato che il difensore argentino rimarrà fuori dal campo fino alla fine del campionato, con un ritorno previsto solo in occasione del Mondiale. Questa decisione riguarda un infortunio che ha colpito il giocatore nelle ultime settimane. Intanto, l'allenatore Roberto De Zerbi ha iniziato la sua avventura sulla panchina del club con una sconfitta in trasferta contro il Sunderland.

Roma, 13 aprile 2026 – Non è iniziata nel modo migliore l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham, che ieri ha perso in trasferta contro il Sunderland. È bastata la rete di Mukiele al 61' per regalare i tre punti alla squadra di Le Bris e far sprofondare ancora di più gli Spurs. In questo momento, complice la vittoria del West Ham contro il Wolverhampton, Vicario e compagni si trovano addirittura al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione. Una stagione orribile per gli Spurs, con De Zerbi che ha ancora sei partite a disposizione per centrare una salvezza tutt'altro che scontata. La classifica in basso è...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tottenham, Romero fuori fino alla fine del campionato, rientro solo per il Mondiale

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Fiorentina, le associazioni di tifosi fanno ricorso contro il divieto di trasferte fino alla fine del campionatoFirenze, 7 febbraio 2026 – Un ricorso contro il divieto delle trasferte fino al termine del campionato per i tifosi della Fiorentina.