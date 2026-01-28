I tifosi del Napoli non potranno seguire la squadra in trasferta fino alla fine del campionato. La decisione è stata presa dopo i recenti incidenti lungo l’autostrada A1, che hanno coinvolto anche i tifosi della Lazio. Ora, nessuno potrà partire per le partite fuori casa, almeno fino alla fine della stagione.

Trasferte vietate fino alla fine della stagione per i tifosi del Napoli. Un analogo divieto è stato imposto anche ai tifosi della Lazio in seguito ai seri incidenti verificatisi domenica scorsa lungo l’autostrada A1. Il provvedimento è contenuto in un decreto firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nel documento, dopo la ricostruzione dettagliata degli eventi, il Viminale evidenzia come le frange ultras di entrambe le tifoserie mostrino una marcata propensione a comportamenti illegali durante gli spostamenti, inclusi episodi ricorrenti di azioni predatorie ai danni di attività commerciali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, stop alle trasferte dei tifosi fino alla fine del campionato

Approfondimenti su Napoli Lazio

Il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina nel campionato fino alla fine della stagione, in seguito agli scontri avvenuti tra le due tifoserie durante un viaggio in autostrada.

Napoli ha deciso di vietare ai tifosi di seguire la squadra in trasferta fino alla fine del campionato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Pullman Napoli a Lecce, insulti dei tifosi giallorossi

Ultime notizie su Napoli Lazio

Argomenti discussi: Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio: si va verso lo stop alle trasferte; Napoli, scontri con i tifosi della Lazio: addio trasferte fino a fine anno; E adesso stop alle trasferte e giro di vite del Viminale; Roma e Fiorentina, stop alle trasferte dei tifosi fino al termine della stagione.

Napoli, adesso è ufficiale: stop alle trasferte dei tifosi per tutto il campionatoCome anticipato dal Mattino, stop alle trasferte dei tifosi del Napoli fino al termine di questo campionato. E lo stesso provvedimento vale per i ... msn.com

Scontri tra tifosi in autostrada, scatta la stangata: stop alle trasferte per Napoli e Lazio fino a fine stagionePer il Napoli, lo stop scatterà già dalla prossima gara esterna contro il Genoa, che avrebbe dovuto sancire ufficialmente il ritorno di uno dei gemellaggi storici del calcio italiano. Niente da fare. napolipiu.com

Stop alle trasferte dei tifosi del Napoli per tutto il campionato - facebook.com facebook

Milinkovic-Savic, infortunio per il portiere del Napoli: stop di 15 giorni #SkySport #SkySerieA x.com