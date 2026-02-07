Fiorentina le associazioni di tifosi fanno ricorso contro il divieto di trasferte fino alla fine del campionato

Le associazioni di tifosi della Fiorentina hanno deciso di fare ricorso contro il divieto di trasferte fino alla fine del campionato. La decisione arriva dopo che le autorità hanno imposto restrizioni ai supporter viola, che ora chiedono di poter seguire la squadra anche in trasferta. I tifosi si sono riuniti in protesta, sostenendo che la misura sia troppo severa e che penalizzi i loro diritti di tifare. La questione è ancora aperta e si aspetta una risposta dalle autorità competenti.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Un ricorso contro il divieto delle trasferte fino al termine del campionato per i tifosi della Fiorentina. Lo hanno presentato l'A ssociazione Tifosi Fiorentini e l' Associazione Centro Coordinamento Viola Club, tramite gli avvocati Giovanni Adami, Simone Bonaldi e Daniele Labbate. Il ricorso, presentato al Tar del Lazio è contro il provvedimento con il quale il ministero dell'Interno ha disposto il divieto delle trasferte fino al termine del campionato per i tifosi della Fiorentina. L'udienza si terrà il 17 febbraio. Il provvedimento del ministero dell'Interno è arrivato dopo gli incidenti avvenuti il 18 gennaio scorso sull'autostrada A1 fra supporter gigliati e quelli della Roma, a loro volta ugualmente sanzionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, le associazioni di tifosi fanno ricorso contro il divieto di trasferte fino alla fine del campionato Approfondimenti su Fiorentina Tifosi Napoli, stop alle trasferte dei tifosi fino alla fine del campionato I tifosi del Napoli non potranno seguire la squadra in trasferta fino alla fine del campionato. Roma e Fiorentina, divieto alle trasferte per le tifoserie fino alla fine della stagione: ecco cosa è successo Dopo gli incidenti tra tifosi di Roma e Fiorentina, il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte per entrambe le tifoserie fino alla fine della stagione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. A fine partita, esplode la delusione dei tifosi viola a Reggio Emilia Ultime notizie su Fiorentina Tifosi Argomenti discussi: 'Oggi non si spaccia', il Comitato Porta Fiorentina scende in piazza contro la microcriminalità; Via Fiorentina si prepara al cambio: dopo il collaudo della copertura del tunnel più vicino lo spostamento delle corsie; Oggi non si spaccia. Corteo anti degrado: Tra via Cattaneo e la zona Stazione; Concerto per la Festa della Toscana. Fiorentina, le associazioni di tifosi fanno ricorso contro il divieto di trasferte fino alla fine del campionatoAtf e Centro di Coordinamento Viola Club si sono rivolti al Tar del Lazio. Il provvedimento del ministero dell'Interno è arrivato dopo gli incidenti avvenuti il 18 gennaio scorso sull'autostrada A1 fr ... lanazione.it Fiorentina, Giuseppe Commisso è il nuovo presidente: Seguirò le orme di mio padreIl figlio del compianto Rocco assume la carica di numero uno del club viola. Nel consiglio d'amministrazione entra anche la madre Catherine ... msn.com Unione Associazioni Italia-Israele. . Intervento di Kishore Bombaci Presidente dell'l'Associazione Fiorentina Amici d'Israele alla presentazione del libro di Ugo Rosenberg. #unioneassociazioniitaliaisraele #UAII #Firenze facebook #Fiorentina, club nelle mani del Dg Alessandro Ferrari e dell'Ad Mark Stephan: poi Catherine e Joseph, moglie e figlio di #RoccoCommisso, decideranno il futuro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.