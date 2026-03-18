Il Comitato Mare Nord ha annunciato le sue richieste per migliorare il centro e la zona a mare in vista dell’estate. Tra le proposte ci sono l’aggiunta di più palme e interventi di decoro urbano. La lista dei desideri include interventi concreti da realizzare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rendere più piacevole l’ambiente pubblico e l’aspetto della zona.

Il Comitato Mare Nord svela la lista dei desideri per il centro e la zona a mare per la prossima estate. Tra le richieste: più palme, più decoro ma anche più permessi per concertini dal vivo ai locali del centro. "Nella zona dei cosiddetti ’Quattro bar’ – dice Alberta Molari, presidente Comitato Mare Nord (in foto) – servirebbe un verde pubblico di maggior impatto e chiediamo che si cominci a pensare concretamente alla piantumazione di numerose palme in via Curiel, come proseguimento ideale con l’attuale via Dante dove pochi anni fa sono state messe a dimora proprio delle palme. Inoltre chiediamo che si acceleri sugli spettacoli musicali con orchestrine ed intrattenimento dal vivo come un tempo, servono i permessi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I desideri del comitato Mare Nord: "Più palme e decoro nel centro"

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