Torno in un’eccellenza nazionale ma la sfida è far dialogare ospedale e territorio

Dopo tredici anni, torna nella città il rappresentante di un’eccellenza nazionale nel settore sanitario. La sua missione principale è rafforzare il legame tra l’ospedale e il territorio, puntando a garantire un servizio di alta qualità che risponda alle esigenze della popolazione. L’obiettivo è promuovere un sistema sanitario più sostenibile, capace di integrare meglio le strutture ospedaliere con i bisogni quotidiani dei cittadini.