Torno in un’eccellenza nazionale ma la sfida è far dialogare ospedale e territorio
Dopo tredici anni, torna nella città il rappresentante di un’eccellenza nazionale nel settore sanitario. La sua missione principale è rafforzare il legame tra l’ospedale e il territorio, puntando a garantire un servizio di alta qualità che risponda alle esigenze della popolazione. L’obiettivo è promuovere un sistema sanitario più sostenibile, capace di integrare meglio le strutture ospedaliere con i bisogni quotidiani dei cittadini.
Torna nella città del Santo dopo tredici anni e riparte da un punto fermo: l’ospedale come luogo di eccellenza, ma anche come struttura chiamata a dialogare ogni giorno con il territorio, con la sostenibilità del sistema e con i bisogni concreti dei cittadini. È questo il senso dell’intervento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Italia da record alle Olimpiadi, ma c’è la criticità impianti: la vera sfida è non disperdere l’eccellenzaL’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 forte di una versatilità senza precedenti.
Inter, Lautaro Martinez lancia la sfida: «Torno più forte». Fissata la data del rientroIl capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, rompe il silenzio social e fissa il mirino sul rientro in campo dopo il ko europeo.