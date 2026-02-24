Inter Lautaro Martinez lancia la sfida | Torno più forte Fissata la data del rientro

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, si riprende dai problemi fisici causati dall’infortunio e annuncia il suo ritorno in campo con determinazione. Dopo settimane di silenzio sui social, il giocatore pubblica un messaggio in cui promette di tornare più forte di prima. La sua intenzione è di contribuire subito alle prossime partite, mentre si prepara a rimettersi in forma. La data del suo rientro è ormai vicina.

Il capitano dell’ Inter, Lautaro Martinez, rompe il silenzio social e fissa il mirino sul rientro in campo dopo il ko europeo. Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, l’attaccante argentino ha condiviso un report fotografico che alterna sessioni di terapia riabilitativa a momenti di vita privata, accompagnato dal monito: «Mi ricarico per tornare più forte». Il “Toro”, fermo ai box dalla sfida d’andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, sta seguendo una tabella di marcia serrata per smaltire la lesione muscolare e consegnarsi nuovamente a Cristian Chivu per lo sprint finale della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Pandev analizza: «Inter Napoli è già fondamentale. Lautaro Martinez il più forte del campionato. Su Lazio e Genoa dico questo»Goran Pandev, ex calciatore e analista, commenta l’atteso match tra Inter e Napoli, sottolineando l’importanza di questa sfida per la corsa scudetto.

Leggi anche: Como, torna Diao: fissata la data del rientro dopo l’infortunio muscolare

Lautaro Martinez il più forte di tutti #calcio #lautaro #seriea #inter

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lautaro, Tancredi Palmeri lancia l’allarme: Sarà out a lungo. Non torna prima di…; Infortunio Lautaro Martinez, si ferma in Bodo-Inter. Cos'è successo e come sta; Inter, colpo gobbo: Lautaro lancia Chivu in vetta alla classifica; L'Inter si scioglie nel freddo di Bodø: 3-1 e ottavi di Champions appesi a un filo.

Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: svelata la dataPunto interrogativo sull'infortunio di Lautaro Martinez e sui possibili tempi di recupero. Dopo la negatività dei giorni ... fantamaster.it

Inter, infortunio Lautaro Martinez: l’annuncio a sorpresa di Marotta!Infortunio Lautaro Martinez - A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lecce-Inter, sfida valida per la 26^ giornata di Serie A, ... fantamaster.it

Oggi siamo sempre in ARGENTINA, nella provincia di BUENOS AIRES ma a 650 chilometri dalla capitale, in direzione sudovest. Il luogo è BAHIA BLANCA, la città natale del capitano dell'INTER e campione del mondo LAUTARO MARTINEZ. Ma è soprattutto - facebook.com facebook

Inter, per Lautaro Martinez risentimento al polpaccio: derby a rischio x.com