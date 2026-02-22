Italia da record alle Olimpiadi ma c’è la criticità impianti | la vera sfida è non disperdere l’eccellenza

L’Italia ottiene oltre 20 medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie alle prestazioni degli atleti di punta. Tuttavia, molti impianti sportivi mostrano segni di degrado e rischiano di compromettere le future competizioni. La mancanza di manutenzione e investimenti limitati alimentano questa criticità. La questione riguarda soprattutto le strutture più datate e poco utilizzate. La gestione degli impianti resta un punto chiave per mantenere il livello dell’eccellenza sportiva italiana.

L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 forte di una versatilità senza precedenti. I numeri raccontano di una spedizione capace di conquistare medaglie in dieci discipline diverse, di riscrivere primati storici e di collocarsi stabilmente ai vertici per podi, piazzamenti e continuità di rendimento. Un modello di successo diffuso, lontano dalla dipendenza da una singola specialità, che certifica la maturità dell’intero movimento azzurro. Il confronto con il passato rafforza la portata del risultato. Le dieci vittorie complessive superano persino il riferimento mitico di Lillehammer 1994, mentre l’aumento di podi, top-ten e piazzamenti nelle prime otto posizioni descrive una nazionale profonda, competitiva e capace di reggere l’urto del ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi, Ghali denuncia: "Alla cerimonia non potrò cantare l'inno"

