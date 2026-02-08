Piogge sparse temporali e forti venti | la Protezione civile regionale dirama l' allerta gialla

La regione ha emesso un’allerta gialla a causa delle piogge sparse, temporali e venti forti che stanno interessando diverse zone. La Protezione civile segnala precipitazioni che, in alcuni casi, assumono anche carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle aree centro-occidentali. Le piogge sono deboli, ma ci sono anche momenti di pioggia più intensa, con quantità che variano da deboli a moderate. Le altre zone della regione sono interessate da piogge isolate, spesso a carattere di breve temporale o rovescio. La situazione

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone. Venti localmente forti occidentali sui settori. Dalle ore pomeridiane sono attese piogge sparse, ad iniziare dal centro-ponente e dalle zone interne del levante per poi estendersi anche a Tigullio e spezzino entro sera

