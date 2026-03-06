Chiara Balistreri ha espresso il suo sconforto dopo aver ricevuto la sentenza d’appello riguardante l’ex compagno, condannato per le violenze che le avevano causato gravi lesioni. Dopo tre anni di carcere, la donna ha commentato che la pena è stata ulteriormente ridotta, definendo il sistema giudiziario italiano “uno schifo”. La sentenza è stata pronunciata il 3 marzo.

“Quanto fa schifo questo Paese“. Chiara Balistreri è delusa dopo che il 3 marzo è arrivata la sentenza d’appello per l’ex compagno che l’aveva picchiata riducendola in gravi condizioni. Imputato per maltrattamenti e lesioni, è stato condannato a 5 anni e 9 mesi di reclusione, come riporta il Corriere, “con una riduzione di pena di sei mesi rispetto a quanto stabilito in primo grado”. E la tiktoker, vista anche nei panni di naufraga a “L’isola dei famosi”, si sfoga sui social: “Tre anni per vederlo in carcere. Tre anni in cui è stato latitante dopo essere scappato dagli arresti domiciliari, dopo che in carcere ha picchiato altri detenuti . Oggi l’ennesimo sconto di pena“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tre anni per vedere in carcere il mio ex fidanzato dopo le violenze che ho subito. Oggi l’ennesimo sconto di pena. Questo Paese fa schifo”: lo sfogo di Chiara Balistreri

“Questo Paese fa schifo”, lo sfogo Chiara Balistreri dopo lo sconto di pena per l’ex che la picchiavaBologna, 4 marzo 2026 – “Ci vuole coraggio, lo stesso che che ha lui a picchiare le donne”: è amaro lo sfogo di Chiara Balistreri che denunciò sui...

La TikToker Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la maltrattava: «È un Paese che fa schifo»Chiara Balistreri, bolognese, 23 anni, TikToker già partecipante a L’Isola dei Famosi, ha denunciato il suo compagno per maltrattamenti e lesioni.

Altri aggiornamenti su Questo Paese.

Discussioni sull' argomento Caserme e studentati, lo scatto di Ardian: In Italia investiamo 3 miliardi e raddoppiamo; Le 15 migliori cose da fare e i luoghi da visitare in Islanda; Investing for Life Health Summit - VIII edizione; Da tre anni aspettano di essere regolarizzati, i richiedenti asilo e Usb protestano sotto la prefettura: Dov’è il senso di umanità.

Pena ridotta in appello per Gabriel Constantin, il ragazzo di 24 anni riconosciuto colpevole di avere picchiato la tiktoker Chiara Balistreri. E lei sfoga tutta la sua rabbia sui social: "Quanto fa schifo questo Paese". La vicenda è stata resa nota dalla stessa ragazz - facebook.com facebook

Certamente sì. In questo Paese c’è la democrazia ( forse) x.com