Durante il 6 aprile 2026, numerosi cittadini e visitatori hanno deciso di passare la giornata di Pasquetta nei parchi e nelle aree verdi della città. Le spiagge artificiali allestite all’interno dei parchi pubblici hanno accolto molte persone che hanno approfittato del bel tempo per trascorrere il giorno all’aperto. La scelta di preferire le aree verdi ha portato a un afflusso consistente di visitatori in diverse zone della città.

Migliaia di torinesi e visitatori hanno scelto i parchi cittadini per trascorrere la Pasquetta del 6 aprile 2026. Il clima quasi estivo ha spinto la popolazione a rinunciare ai viaggi autostradali, preferendo il verde urbano. L’afflusso massiccio ha trasformato le aree verdi in veri e propri centri di aggregazione. La scelta della prossimità ha evitato le consuete code stradali, spostando il baricentro della festa all’ombra della Mole. Il Valentino come spiaggia metropolitana. Il Parco del Valentino è stato il fulcro dell’evento. Sin dalle prime ore del mattino, l’occupazione degli spazi lungo il Po è stata totale, rendendo difficile trovare anche un solo metro quadro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino sceglie il verde: Pasquetta tra “spiagge” e parchi urbani

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