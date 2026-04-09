Alle Gallerie d’Italia si terrà una mostra dedicata al design e alla produzione del Made in Italy, con particolare attenzione all’eccellenza italiana nel settore. La manifestazione si inserisce nelle iniziative legate alla 64a edizione del Salone del Mobile, prevista dal 21 al 26 aprile alla Fiera di Milano Rho. L’evento mira a mettere in mostra i segreti e le caratteristiche distintive di questa filiera, coinvolgendo artisti e aziende del settore.

Supportare il design e la filiera del made in Italy, un’eccellenza italiana che andrà in scena anche in occasione della 64a edizione del Salone del Mobile, che si terrà dal 21 al 26 aprile alla Fiera di Milano Rho. È uno degli obiettivi di Intesa Sanpaolo, che dal 2017 è partner del Salone del Mobile. Dal 2020 Intesa attraverso l’attività della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, ha sostenuto le Pmi del made in Italy con finanziamenti per 26 miliardi di euro destinati a internazionalizzazione, export e crescita dimensionale. "Il design è storicamente uno degli elementi più forti per proiettare all’estero il saper fare italiano e comporta una stretta connessione tra cultura ed economia, con impatto positivo sul business delle imprese", commenta Barrese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alle Gallerie d’Italia i segreti di “Design e Made in Italy“

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Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia è possibile osservare da vicino un intervento raro: il restauro della Pala di San Giobbe di Giovanni Bellini, uno dei capolavori assoluti del Rinascimento veneziano, oggi visibile al pubblico durante tutte le fasi dei lavori. - facebook.com facebook

Attacco hacker alle Gallerie degli Uffizi, opere nei caveau e porte murate. Il 'furto' dei dati sarebbe durato mesi: rubate password e mappe, chiesto il riscatto. #ANSA x.com