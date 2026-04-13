Tony Effe e Giulia De Lellis si sposano l'indizio delle foto in atelier e la prova degli abiti

In rete circolano nuovamente voci di un possibile matrimonio tra la influencer e il rapper, dopo che quest'ultima ha condiviso sui social alcune fotografie scattate in un atelier, accompagnate dalla didascalia

Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Si è riacceso il gossip sulle nozze della coppia dopo che l'influencer ha pubblicato alcuni scatti in un atelier scrivendo "sono emozionata". Il rapper però era stato chiaro a riguardo, raccontando di non voler convolare a nozze (almeno per il momento).🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giulia De Lellis, in crisi con Tony Effe: “Non si sentono per giorni interi”Passa il tempo, ma Giulia De Lellis e Tony Effe non smettono di essere al centro del gossip.

Tony Effe e Giulia De Lellis in giro con Priscilla