Tonno Callipo vola sul podio | 3-0 a Garlasco e terzo posto B1

La squadra di pallavolo femminile ha ottenuto il terzo posto nella Final Four di Coppa Italia di B1, battendo Garlasco con un risultato di 3-0. La partita si è svolta a Ravenna, e questa vittoria ha permesso alla squadra di salire sul podio della competizione. La finale per il primo e il secondo posto si è disputata nello stesso evento.

La Tonno Callipo ha conquistato il terzo posto nella Final Four di Coppa Italia di B1 femminile, sconfiggendo Garlasco con un risultato di 3-0 durante la fase conclusiva dell’evento tenutasi a Ravenna. L’impresa consolida il posizionamento della società vibonese tra le quattro formazioni più forti del nazionale. Il percorso della squadra guidata da coach Saja si è concluso con un podio prestigioso, specialmente se si considera che l’organizzazione sportiva è nata solo tre anni fa. Nonostante il rammarico per non aver sollevato il trofeo iridato per il secondo anno consecutivo, il bilancio della trasferta romagnola resta estremamente positivo. L’anatomia della vittoria contro Garlasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tonno Callipo vola sul podio: 3-0 a Garlasco e terzo posto B1 Tonno Callipo: vittoria netta contro Termini Imerese, saldamente al terzo posto in classifica. Lanci valuta nuove forze.La Tonno Callipo Vibonese Domina e Consolida la Terza Posizione in Classifica La Tonno Callipo Vibonese ha ottenuto una convincente vittoria in casa... La Centese sale sul podio. Vittoria e terzo postoCentese 2 Felsina 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini (31’ st Pagano), Kourouma, Rimondi, Pellielo (8’ st Belicchi), Sassu, Marchesini, Fabbri...