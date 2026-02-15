La Conad, con una vittoria che le permetterebbe di raggiungere la dodicesima consecutiva, punta a mantenere il ritmo contro San Donà di Piave. La squadra ha conquistato due vittorie al tie-break contro Sarroch e Mantova, dimostrando grande determinazione. Questa sera alle 18, i padroni di casa cercano di continuare la serie positiva contro l'ottava forza del campionato.

Dopo due successi al tie-break, ottenuti con Sarroch e Mantova, la Conad (46) vuole mantenere aperta la lunga striscia positiva nella sfida interna delle 18 con San Donà di Piave (19), ottava forza del campionato. Gli uomini di Zagni hanno dalla loro ben 11 vittorie consecutive (l’ultimo kappao - l’unico - risale a inizio novembre) ma sanno al contempo che ogni gara nasconde insidie, perché le rivali cercano sempre di dare il massimo contro la capolista. La vetta è comunque salda, dal momento che Belluno è a -9, seppur con una gara in meno. "La partita con San Donà sarà fondamentale per consolidare il primo posto in classifica - dice lo schiacciatore ceco Martin Chevalier (foto) - Sarà importante partire con il giusto atteggiamento fin dai primi scambi, perché quando iniziamo bene riusciamo poi a mantenere il controllo della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie A3. Conad a caccia della 12ª vittoria di fila

Nel campionato di Serie A3 di volley, la Conad ottiene la sua 10ª vittoria su 11 gare, superando Savigliano in tre set.

Nel campionato di Serie A3 di volley, Conad, attualmente seconda in classifica con 34 punti, affronta il Cus Cagliari, leader con 14 punti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.