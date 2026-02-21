Lo Chef stellato Stefano Masanti | Il piatto che vorrei aver inventato? La pizza

Lo chef stellato Stefano Masanti ha dichiarato che il piatto che avrebbe voluto ideare è la pizza, una passione che ha coltivato fin da giovane. La sua attenzione si concentra sulla valorizzazione della Valchiavenna e del suo ristorante Il Cantinone, situato a Madesimo, dove combina tradizione e innovazione. Da 18 anni, mantiene viva la stella Michelin e ha ottenuto anche quella verde, dedicata alla sostenibilità. La sua esperienza riflette l’impegno nel promuovere la cucina locale.

© Quotidiano.net - Lo Chef stellato Stefano Masanti: "Il piatto che vorrei aver inventato? La pizza"

Orgoglioso della 'sua' Valchiavenna e di rappresentare, col suo Il Cantinone, Madesimo sulla mappa dell'enogastronomia italiana, vanta da 18 anni la stella rossa Michelin a cui ha poi unito quella verde per la sostenibilità ambientale e umana. Gusto ed etica che esporta anche alla V.Sattui Winery, la più antica cantina della Napa Valley (fondata nel 1885 da un migrante italiano), in California, dove l'hanno chiamato a lavorare 7 mesi all'anno. Orgoglioso della 'sua' Valchiavenna e di rappresentare, col suo Il Cantinone, Madesimo sulla mappa dell'enogastronomia italiana, vanta da 18 anni la stella rossa Michelin a cui ha poi unito quella verde per la sostenibilità ambientale e umana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Lo chef stellato Stefano Masanti premiato come "Voce lombarda nel mondo"Lo chef stellato Stefano Masanti è stato insignito del premio Leggi anche: I fratelli Raucci calano il tris, terza stella consecutiva dalla guida "Chef di Pizza Stellato" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Villaggio Coldiretti Valtellina a Bormio: successo per il cooking show di Stefano Masanti e via al weekend finale; Villaggio Coldiretti Valtellina: Successo il cooking show di Masanti; Il Carnevale di Viareggio 2026: un invito alla gioia e a tornare a stupirsi; Stefano Di Giosia, lo chef stellato teramano che fa impazzire gli inglesi. La Baita festeggia i suoi primi 5 anni, lo chef stellato Terry Giacomello ai fornelli: serata all'insegna del gusto per festeggiare l'anniversarioSANTO STEFANO (BELLUNO) - Il ristorante La Baita di Costalissoio festeggia i cinque anni di attività con una cena curata dal famoso chef stellato Terry Giacomello. Nel 2000, in mesi segnati dalla ... ilgazzettino.it Perché lo chef Locatelli ha così voglia di tornare in Italia?Lo chef stellato di casa a Londra ha confessato di voler aprire un suo ristorante nel Sud Italia. Dopo la chiusura della sua Locanda, l’esperienza alla National Gallery forse non lo soddisfa più. Dopo ... lettera43.it Villaggio Coldiretti Valtellina a Bormio: successo per il cooking show di Stefano Masanti, al via il weekend del gran finale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook