Lo Chef stellato Stefano Masanti | Il pizza è il piatto che vorrei aver inventato

Orgoglioso della 'sua' Valchiavenna e di rappresentare, col suo Il Cantinone, Madesimo sulla mappa dell'enogastronomia italiana, vanta da 18 anni la stella rossa Michelin a cui ha poi unito quella verde per la sostenibilità ambientale e umana. Gusto ed etica che esporta anche alla V.Sattui Winery, la più antica cantina della Napa Valley (fondata nel 1885 da un migrante italiano), in California, dove l'hanno chiamato a lavorare 7 mesi all'anno.

