Tivoli Terme Incendia alcuni mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario in Località Colle Cesarano 62enne denunciato dai Carabinieri

A Tivoli Terme, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 62 anni dopo aver appiccato fuoco a diversi mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario situato in Località Colle Cesarano. L’incendio ha provocato danni a più veicoli, e le operazioni di spegnimento sono state condotte dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

TIVOLI – I militari della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme hanno denunciato in stato di libertà un 62enne, per il reato di incendio di alcuni mezzi pesanti che si trovavano all’interno di un deposito giudiziario. I fatti risalgono al 15 Febbraio scorso quando, nel corso della notte, era divampato un pericoloso incendio all’interno di un’area dell’autorimessa adibita a parcheggio di autoarticolati, in Località Colle Cesarano. Il rogo aveva reso completamente inservibile un autocarro di grosse dimensioni e danneggiato altri mezzi pesanti, causando un danno economico di oltre 150mila euro. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Tivoli Terme. Incendia alcuni mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario in Località Colle Cesarano. 62enne denunciato dai Carabinieri Anagni. Guida ubriaco e in auto ha una scacciacani abusiva. 62enne del posto denunciato dai CarabinieriCronache Cittadine ANAGNI – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 62enne del posto per... Leggi anche: Alì Terme, esposto di Antongiacomo Rizzo sulla revoca del divieto ai mezzi pesanti