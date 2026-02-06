Anagni Guida ubriaco e in auto ha una scacciacani abusiva 62enne del posto denunciato dai Carabinieri
I Carabinieri di Anagni hanno denunciato un uomo di 62 anni del posto. L’uomo era alla guida in stato di ebbrezza e aveva con sé una scacciacani abusiva. Durante un controllo, i militari hanno scoperto la presenza dell’arma illegale e hanno disposto l’immediato ritiro della patente. Ora rischia sanzioni penali e amministrative.
