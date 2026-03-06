Alì Terme esposto di Antongiacomo Rizzo sulla revoca del divieto ai mezzi pesanti

Un esposto è stato presentato da Antongiacomo Rizzo per chiedere verifiche sulla revoca del divieto di transito ai mezzi pesanti nel centro di Alì Terme. L’atto riguarda la richiesta di approfondimenti riguardo alle decisioni prese riguardo alla circolazione dei mezzi pesanti nella zona. La questione coinvolge l’area urbana e le restrizioni applicate.

Al centro della richiesta di chiarimenti la revoca dell’ordinanza sindacale n.121 del 31 ottobre 2025, che aveva introdotto il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate Un esposto per chiedere verifiche sulla revoca del divieto di transito ai mezzi pesanti nel centro urbano di Alì Terme. A presentarlo è stato il cittadino Antongiacomo Rizzo, uno dei candidati più accreditati alla corsa a sindaco del centro termale jonico, che ha inviato una segnalazione al Prefetto di Messina, al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e al Dipartimento regionale della Protezione civile, con copia al commissario straordinario del Comune Domenico Cocco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Distretto ceramico, "Vietare il sorpasso ai mezzi pesanti sulla Modena-Sassuolo"Da tempo le Amministrazioni comunali segnalano, anche sulla base delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, la necessità di introdurre il...

Terni, divieto di fermata per i veicoli e transito per i mezzi pesanti: “Migliorare fluidità e sicurezza della circolazione”Una ordinanza municipale è stata adottata per via dell’Industria, dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli.