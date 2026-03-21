Grimaldi Euromed flotta più forte col contributo di BNL BNP Paribas

Grimaldi Euromed Spa ha firmato un accordo di finanziamento con BNL BNP Paribas per un importo di 50 milioni di euro, con una durata di dieci anni. La società, parte del Gruppo Grimaldi, utilizzerà questa somma per acquistare la nave “Grande Istanbul”. La collaborazione tra le due aziende mira a rafforzare la flotta della compagnia.

Grimaldi Euromed Spa, società del Gruppo Grimaldi, ha sottoscritto un accordo di finanziamento con BNL BNP Paribas del valore di 50 milioni di euro e della durata di 10 anni, finalizzato a sostenere l’acquisto della nuova nave “Grande Istanbul”. L’operazione si inserisce nel più ampio programma di investimenti del gruppo partenopeo volto al potenziamento e all’ammodernamento della propria flotta. Consegnata alla fine dello scorso novembre, la “Grande Istanbul” è attualmente operativa su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico. L’unità rappresenta una delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo superiore a 1,6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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