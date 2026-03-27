Un uomo di 27 anni residente a Taurisano è stato fermato ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato locale. Durante una perquisizione presso la sua abitazione, sono state rinvenute diverse dosi di cocaina. In passato, si sono verificati episodi di nervosismo al volante, che hanno portato alla sua contestazione. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Gli agenti del commissariato di Taurisano hanno fermato tre giovani durante un pattugliamento di routine: dopo il primo involucro rinvenuto in auto, la perquisizione domiciliare ha svelato altra droga TAURISANO – Un giovane di 27 anni di Taurisano è finito nei guai, ieri pomeriggio, dopo che nella sua abitazione gli agenti di polizia del commissariato locale hanno trovato diverse dosi di cocaina. E tutto in maniera abbastanza casuale, perché non era un’operazione mirata. Per ora se l’è cavata con una denuncia a piede libero per spaccio, ma non si esclude, per lui, l’adozione a breve di misure di prevenzione. L’incipit della storia è stato un comune servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Nervosismo al volante e scorta di cocaina in casa, nei guai un 27enne

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