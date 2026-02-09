Documenti contraffatti ubriachi al volante e benzina ' sospetta' | in 5 finiscono nei guai

Un weekend di controlli intensi da parte dei carabinieri di Comacchio. Tra il 7 e l’8 febbraio, sono finiti nei guai cinque persone, tra documenti falsi, alcol alla guida e benzina sospetta. I militari hanno pattugliato i Comuni di Comacchio, Mesola e Lagosanto, fermando chi metteva a rischio la sicurezza stradale. Le operazioni sono servite a prevenire e contrastare comportamenti illeciti sulla strada.

Illeciti al volante, weekend di denunce. Tra le serate del 7 e dell’8 febbraio, i carabinieri di Comacchio hanno messo in campo un servizio di controllo straordinario del territorio nei Comuni di Comacchio, Mesola e Lagosanto, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di attività illecita. Le.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Comacchio Ubriachi Due ubriachi al volante e uno nei pressi del pronto soccorso, anche un'evasione dai domiciliari: le denunce I Carabinieri di Cesena hanno portato a termine un piccolo giro di controlli nelle zone più a rischio della città. Locali di divertimento al setaccio. Quattro titolari finiscono nei guai Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nei locali di divertimento dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Sui social circola una falsa accusa contro il presidente francese, costruita con documenti contraffatti e rilanciata da reti filorusse. Ma nelle carte americane compare davvero Jack Lang, ex ministro simbolo della gauche facebook Bologna, arrestato un russo per documenti falsi: “Legato a organizzazioni terroristiche” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.