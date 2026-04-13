Ti presento Livorno sabato 18 aprile la presentazione del libro al mercato centrale

Sabato 18 aprile alle 18 si svolgerà al mercato coperto di Livorno la presentazione del libro

Sabato 18 aprile, alle 18 al mercato coperto in collaborazione con "Le Vettovaglie", si terrà in anteprima la presentazione del libro "Ti presento Livorno", edito da Pacini. Il mercato centale, con la copertura in ferro e lucernari che fanno entrare tanta luce, è "uno spaccato teatrale.🔗 Leggi su Livornotoday.it

‘Ti presento Livorno’. La città che accoglie raccontata in un libroLIVORNO "Libeccio è un tipo ganzo: ha le infradito e un tatuaggio sul braccio a forma di cuore, che rappresenta l’amore per Livorno.

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