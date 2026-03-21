‘Ti presento Livorno’ La città che accoglie raccontata in un libro
Un nuovo libro racconta Livorno attraverso le parole di chi la vive quotidianamente. Tra le pagine si descrive Libeccio, un giovane con le infradito e un tatuaggio a forma di cuore sul braccio, simbolo del suo affetto per la città. La narrazione si concentra sulle persone e sugli aspetti più spontanei della vita locale. La presentazione avviene in un evento dedicato alla scoperta di Livorno.
LIVORNO "Libeccio è un tipo ganzo: ha le infradito e un tatuaggio sul braccio a forma di cuore, che rappresenta l’amore per Livorno. Soffia sulla città per spazzare via i pensieri". È lui il protagonista, il personaggio principale, di " Ti presento Livorno ", il nuovo libro della collana di Pacini Editore, che conduce i ragazzi alla scoperta della storia e dei monumenti, ma soprattutto dell’identità labronica. Un volume scritto e illustrato a 8 mani e quattro teste e per questo ricco ma un po’ folle, come gli autori e l’illustratore: Antonia Casini, giornalista de La Nazione, Serena Senesi e Lamberto Giannini, insegnanti e da 20 anni anime della compagnia Mayor Von Frinzius, e i disegni di Fabio Leonardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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