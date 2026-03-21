Un nuovo libro racconta Livorno attraverso le parole di chi la vive quotidianamente. Tra le pagine si descrive Libeccio, un giovane con le infradito e un tatuaggio a forma di cuore sul braccio, simbolo del suo affetto per la città. La narrazione si concentra sulle persone e sugli aspetti più spontanei della vita locale. La presentazione avviene in un evento dedicato alla scoperta di Livorno.

LIVORNO "Libeccio è un tipo ganzo: ha le infradito e un tatuaggio sul braccio a forma di cuore, che rappresenta l’amore per Livorno. Soffia sulla città per spazzare via i pensieri". È lui il protagonista, il personaggio principale, di " Ti presento Livorno ", il nuovo libro della collana di Pacini Editore, che conduce i ragazzi alla scoperta della storia e dei monumenti, ma soprattutto dell’identità labronica. Un volume scritto e illustrato a 8 mani e quattro teste e per questo ricco ma un po’ folle, come gli autori e l’illustratore: Antonia Casini, giornalista de La Nazione, Serena Senesi e Lamberto Giannini, insegnanti e da 20 anni anime della compagnia Mayor Von Frinzius, e i disegni di Fabio Leonardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Ti presento Livorno’. La città che accoglie raccontata in un libro

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