Thuram-Dumfries la notte spettacolo della coppia magica | Siamo tornati

Durante la partita, Thuram e Dumfries hanno dato vita a una serata ricca di azioni decisive, con uno che ha ridotto le distanze e pareggiato, mentre l’altro ha segnato il gol del sorpasso e si è portato avanti nel punteggio. I due calciatori si sono scambiati complimenti e hanno commentato che il percorso verso il titolo richiederà ancora qualche risultato positivo. La loro collaborazione in campo ha catturato l’attenzione dei tifosi presenti.

L’uomo che sorride di rado dovrà cambiare abitudine. Tra un mesetto scarso può festeggiare il suo secondo titolo interista con qualcosa in più da raccontare: "C’era una volta un ragazzo di Aruba che segnò una doppietta sul lago nel match ball per il tricolore.". E giù sorrisi: ne serviranno. Questo il titolo della rimonta scudetto firmata Dumfries, capace di infilare una doppietta al Como senza usare il suo fondamentale preferito, il piede destro. Un gol di testa, un altro di sinistro. Dal 2021 a oggi solo Dimarco ha segnato più reti di lui tra i difensori in Serie A, 20 a 21. "Se posso aiutare la squadra segnando sono contento - ha detto Denzel -.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thuram-Dumfries, la notte spettacolo della coppia magica: "Siamo tornati" Dumfries a DAZN: «Siamo una famiglia, felici per i ritorni di Lautaro e Calhanoglu». Poi scherza su Thuramdi Alberto PetrosilliDumfries ha commentato nel post-partita la vittoria ottenuta questa sera a San Siro contro la Roma: le sue dichiarazioni L’Inter... Leggi anche: Finito l’incubo della crociera: “Siamo finalmente tornati”