Dumfries ha parlato dopo la partita vinta questa sera a San Siro contro la Roma. Ha affermato che il gruppo si sente come una famiglia ed è felice per il ritorno di Lautaro e Calhanoglu. In modo scherzoso, ha anche fatto riferimento a Thuram, senza entrare nei dettagli. Le sue parole sono state rilasciate in una conversazione con DAZN, subito dopo l’incontro.

di Alberto Petrosilli Dumfries ha commentato nel post-partita la vittoria ottenuta questa sera a San Siro contro la Roma: le sue dichiarazioni. L’Inter di Cristian Chivu travolge la Roma a San Siro in un pirotecnico 5-2 che consolida il primato nerazzurro a quota 72 punti. In attesa del posticipo tra Napoli e Milan, la squadra nerazzurra lancia un segnale inequivocabile al campionato, ritrovando la vittoria dopo due pareggi consecutivi e celebrando il ritorno al gol del suo capitano da record. PAROLE – « Oggi è stata una gara fatta molto bene da noi, abbiamo lavorato e sono molto contento dei ritorni di Calhanoglu e Lautaro. Siamo una famiglia, un gruppo forte, questa è la strada giusta verso la fine della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries a DAZN: «Siamo una famiglia, felici per i ritorni di Lautaro e Calhanoglu». Poi scherza su Thuram

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Si parla di: Luis Henrique a DAZN: Vogliamo e dobbiamo vincere. Dumfries sta tornando? Sono molto felice.

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