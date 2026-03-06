Dopo giorni di tensione e incertezza, i passeggeri di una crociera a lungo attesa sono tornati a terra. Le persone coinvolte, visibilmente sollevate, si sono riunite al porto di Sansepolcro, dove hanno condiviso le prime impressioni sull’esperienza vissuta. L’incidente è terminato e ora tutti possono riprendere le proprie routine, lasciando alle spalle le difficoltà affrontate durante il viaggio.

Sansepolcro (Arezzo), 6 marzo 2026 – Volti finalmente sorridenti e rilassati. Una soddisfazione moltiplicata per 52, tanti erano gli altotiberini di entrambi i versanti della vallata (Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Città di Castello e Citerna), trattenuti in nave a Dubai subito dopo l’attacco di sabato scorso all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele, che oggi pomeriggio sono potuti rientrare in Italia. La crociera-avventura è terminata e crediamo che mai, almeno per loro, un ritorno a casa dalle vacanze fosse stato così agognato. La giornata di oggi, come tutti auspicavamo ed era nelle previsioni, si è rivelata quella buona e allora. tutto è bene ciò che finisce bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finito l’incubo della crociera: “Siamo finalmente tornati”

