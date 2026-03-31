Centro Karate Riccione ottimi risultati agli Assoluti | confermata la crescita del movimento

Al Centro Karate Riccione si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti, la competizione più importante del karate nazionale per la categoria Senior. Alla manifestazione hanno partecipato atleti italiani sopra i 18 anni, molti dei quali già presenti nelle gare europee e mondiali. I risultati ottenuti mostrano un aumento del livello e della presenza del movimento nel territorio.

Prestazioni di alto livello per Marconi e Padoan ai Campionati Italiani Assoluti: il Centro Karate Riccione conferma crescita e qualità tecnica Il palcoscenico più prestigioso del karate nazionale, i Campionati Italiani Assoluti, sono la competizione più difficile, quella dove si confrontano i migliori atleti italiani della categoria Senior, tutti over 18, molti dei quali protagonisti da anni nelle competizioni europee e mondiali. Un contesto di altissimo livello tecnico e agonistico, dove già qualificarsi rappresenta un risultato importante. E in questa cornice il Centro Karate Riccione ha portato ben due atlete nella stessa categoria: Maria Marconi e Martina Padoan. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Centro Karate Riccione, ottimi risultati agli Assoluti: confermata la crescita del movimento Articoli correlati Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali AssolutiAi Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato... Karate, gli ultimi (ottimi) risultati dell'Asd Cobra Zendokai NovaraDomenica 1 marzo si è svolto presso il palasport comunale di Caramagna Piemonte il 3° Trofeo Csen Piemonte di karate. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Pioggia di medaglie sul Karate Farnesiana; Karate, per la cremasca Miriam Ederar ottimo 5° posto ai Campionati Assoluti; Karate settima posizione per Alfano ai campionati assoluti; Terni Anita Pazzaglia conquista il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Karate. Anna Orsetti e Martina Padoan da Riccione alla NazionaleC’è un pezzo di Riccione nel cuore del karate italiano. La Nazionale giovanile Fijlkam è andata ai Campionati europei giovanili di Limassol (Cipro), con una missione chiara: difendere il primato ... ilrestodelcarlino.it Il tatami è pronto. Riccione anche. Dal 10 al 12 aprile 2026 il Play Hall ospita l’Open League Italia Karate 2026, tappa ufficiale FIJLKAM del circuito Open League. Tre giorni di Kata e Kumite. Tre giorni di talento, disciplina e adrenalina. U14, Cadetti, Junior, Un - facebook.com facebook