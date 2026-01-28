Le TLC tornano in Italia | la data evento a Milano

Questa sera Milano si prepara a riabbracciare le TLC, le celebre band musicale che torna in Italia dopo tanto tempo. L’appuntamento è fissato per questa sera, i fan sono già in fila davanti al teatro in attesa di rivedere le loro star sul palco. La band promette uno spettacolo ricco di successi e ricordi, mentre le strade si riempiono di persone entusiaste e pronte a vivere questa grande serata.

Milano, 28 gennaio 2026 - “No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Trying to holla at me”: c’è chi ha letto questo ritornello cantando e chi invece alla fine degli anni Novanta non era ancora nelle condizioni di conoscere e apprezzare quella pietra miliare dell’r’&b che è stato ‘FanMail’. Il disco delle TLC ha venduto oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo entrando nella Top 100 dei migliori album degli anni Novanta secondo Billboard. Il 15 giugno le TLC saranno sul palco del Parco della Musica di Milano per una data evento: sarà l’unico concerto del duo in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

