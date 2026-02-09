Geese | annuncio del primo concerto italiano a Milano nel 2026 data esclusiva a Unaltrofestival

La band americana Geese ha annunciato il primo concerto in Italia, che si terrà a Milano il 19 agosto 2026. La data esclusiva è stata svelata in occasione di Unaltrofestival. I fan italiani potranno finalmente ascoltare dal vivo le canzoni del loro album “Getting Killed”, che ha ottenuto grandi consensi dalla critica.

I Geese, la band rock americana acclamata dalla critica per il loro album “Getting Killed”, si esibiranno a Milano il 19 agosto 2026. L’evento, che si terrà al Circolo Magnolia nell’ambito di Unaltrofestival, segna la prima data italiana per la formazione newyorkese, reduce da un recente passaggio al Saturday Night Live e da un esteso tour mondiale iniziato in Australia. Rolling Stone Italia sarà partner ufficiale dell’evento. La notizia ha generato un’immediata ondata di entusiasmo tra i fan italiani, desiderosi di vedere dal vivo una delle band più innovative e discusse del panorama rock contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

