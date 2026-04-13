È disponibile in formato 4K l'edizione del biopic dedicato a un famoso atleta di arti marziali miste, interpretato dall'attore noto come Dwayne Johnson. Nel film, il protagonista ripercorre la vita di un leggendario sportivo, con una performance che ha attirato l'attenzione per la trasformazione fisica e il trucco cinematografico. La nuova versione garantisce una veste visiva più dettagliata e coinvolgente rispetto alle precedenti.

La svolta drammatica di The Rock, quasi irriconoscibile nei panni del leggendario atleta di arti marziali miste Mark Kerr, è arrivata anche in homevideo con un'edizione 4K tecnicamente molto suggestiva. Purtroppo The Smashing Machine non ha avuto al botteghino il seguito che meritava e che gli è stato riconosciuto anche a Venezia. Adesso però c'è la possibilità di recuperarlo in homevideo grazie a Eagle Pictures, anche nello splendido formato 4K UHD, con un'edizione a due dischi (c'è anche il blu-ray) che abbiamo avuto la possibilità di ammirare. Il modo migliore, grazie a un reparto audio-video molto suggestivo, per rivedere ascesa e caduta del leggendario lottatore, tra la violenza dei combattimenti e la turbolenta vita fuori dal ring.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Smashing Machine: ecco perché dovete recuperare in 4K il biopic con Dwayne Johnson

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