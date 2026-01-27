Marty Supreme e The Smashing Machine | i Safdie hanno raccontato i due lati dell' America

Questa analisi dei Safdie evidenzia come Benny e Josh abbiano interpretato il sogno americano attraverso due prospettive distinte, offrendo uno sguardo approfondito sui loro biopic sportivi. Con approcci diversi, i registi riflettono le molte sfaccettature dell’America contemporanea, evidenziando i contrasti e le analogie tra i protagonisti delle loro narrazioni. Un’osservazione sobria e accurata delle loro opere permette di comprendere le varie rappresentazioni di un tema complesso.

Benny e Josh decidono entrambi di rielaborare il biopic sportivo per raccontare la nuova parabola del Sogno Americano, usando modi diversi e arrivando a conclusioni praticamente opposte. Probabilmente non è mai successo prima del "caso" Josh e Benny Safdie che due fratelli registi facessero un biopic "sportivo", per di più nella medesima annata cinematografica e per di più come rispettivi debutti delle carriere in singolo. La convergenza diventa ancora più interessante se si prende in considerazione il fatto che l'utilizzo della disciplina è differente e la declinazione della parabola dei protagonisti praticamente opposta, nonostante più di qualche elemento li accomuni.

