The Floor - Ne rimarrà solo uno 2026 da stasera in tv | anticipazioni novità come funziona

Torna in prima serata un quiz spettacolare e "fisico": parliamo di "The Floor - Ne rimarrà solo uno", che riapre il suo gigantesco campo di gioco con una nuova edizione che punta su ritmo, strategia e qualche interessante novità. L’appuntamento è fissato per oggi, lunedì 6 aprile, dalle 21.20 su Rai 2, con una formula rinnovata e una conduzione completamente inedita. Dopo il buon riscontro delle passate edizioni, il game show prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time insieme a Blu Yazmine si presenta con un restyling evidente. Alla conduzione di "The Floor" troviamo una coppia inedita, formata da Paola Perego, nome storico della televisione italiana, e Gabriele Vagnato, chiamato a portare energia e freschezza a un format già di per sé molto dinamico. 🔗 Leggi su Today.it

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finiamo di cenare e arriviamo, THE FLOOR in prima serata su RAI 2 da questo lunedì, 100 concorrenti si sfideranno per 100 mila euro (e non per un kebab) facebook

The Floor si rinnova: con Paola Perego arriva Gabriele Vagnato Novità anche nel gioco. La terza edizione al via in prima serata su Rai 2 lunedì 6 aprile x.com