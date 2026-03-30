Terrorismo | arrestato un 17enne pescarese Trovati manuali per costruire armi

Un minorenne di 17 anni, residente nella provincia di Perugia, è stato arrestato e trasferito in un istituto penale minorile. L'operazione è avvenuta in seguito al sequestro di manuali per la costruzione di armi, trovati nella sua abitazione. L'arresto è stato disposto con un'ordinanza di custodia cautelare.

Ordinanza di custodia cautelare, con successivo trasferimento presso un Istituto penale minorile, per un diciassettenne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. Emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta della Procura per i Minorenni, il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore dell’alba nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio. Indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere. Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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