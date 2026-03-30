Terrorismo manuali per costruire armi | arrestato 17enne pescarese Perquisizioni in 4 regioni

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di aver prodotto e diffuso manuali per costruire armi, e di aver detenuto materiale con finalità terroristiche. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in quattro regioni italiane, coinvolgendo diverse forze di polizia. L'indagine si concentra sui reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

(Adnkronos) – Un 17enne è stato arrestato perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nelle prime ore di oggi, nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento operativo speciale dei. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Terrorismo, 17enne in manette a Perugia. Perquisizioni in 4 RegioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto... Perugia, 17enne in manette per terrorismo. Perquisizioni in quattro regioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto... Altri aggiornamenti su Terrorismo manuali per costruire armi... Temi più discussi: Perugia, arrestato un 17enne per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Terrorismo, arrestato 17enne pescarese: l’intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine; Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. Un 17enne in manette: trovato manuale per costruire ordigni; Terrorismo, manuali per costruire armi: arrestato 17enne pescarese. Perquisizioni in 4 regioni. Terrorismo, manuali per costruire armi: arrestato 17enne pescarese. Perquisizioni in 4 regionira il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali ... adnkronos.com Terrorismo, giovane arrestato. In casa manuali per costruire armi: preso con l’aiuto dell’FbiPerugia, 27 maggio 2025 – Avrebbe iniziato concretamente a realizzare un ordigno artigianale da far esplodere. Presumibilmente per compiere un’azione terroristica. Questo il timore degli investigatori ... lanazione.it "... È questa concezione della vendetta che può trasformare un soldato in un assalitore o in un assassino, che può far diventare una persona che combatte il terrorismo un terrorista." Trude Teige, "Quando la nonna ballava sotto la pioggia". x.com Mentre cresce la tensione per il rischio terrorismo gli abitanti di Borgo Pio chiedono più sicurezza al Campidoglio - facebook.com facebook