Terrorismo manuali per costruire armi | arrestato 17enne pescarese Perquisizioni in 4 regioni

Da periodicodaily.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di aver prodotto e diffuso manuali per costruire armi, e di aver detenuto materiale con finalità terroristiche. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in quattro regioni italiane, coinvolgendo diverse forze di polizia. L'indagine si concentra sui reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

(Adnkronos) – Un 17enne è stato arrestato perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nelle prime ore di oggi, nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento operativo speciale dei. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Terrorismo, 17enne in manette a Perugia. Perquisizioni in 4 RegioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto...

Perugia, 17enne in manette per terrorismo. Perquisizioni in quattro regioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto...

Altri aggiornamenti su Terrorismo manuali per costruire armi...

Temi più discussi: Perugia, arrestato un 17enne per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Terrorismo, arrestato 17enne pescarese: l’intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine; Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. Un 17enne in manette: trovato manuale per costruire ordigni; Terrorismo, manuali per costruire armi: arrestato 17enne pescarese. Perquisizioni in 4 regioni.

Terrorismo, manuali per costruire armi: arrestato 17enne pescarese. Perquisizioni in 4 regionira il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali ... adnkronos.com

Terrorismo, giovane arrestato. In casa manuali per costruire armi: preso con l’aiuto dell’FbiPerugia, 27 maggio 2025 – Avrebbe iniziato concretamente a realizzare un ordigno artigianale da far esplodere. Presumibilmente per compiere un’azione terroristica. Questo il timore degli investigatori ... lanazione.it

Trova facilmente notizie e video collegati.