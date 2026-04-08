Dopo aver percorso un milione di chilometri nello spazio, la capsula Orion della missione Artemis II sta per tornare sulla Terra. L’ammaraggio è previsto tra venerdì e sabato nell’Oceano Pacifico, con un atterraggio programmato intorno alle 02:07 ora italiana. La fase finale della missione segnerà il ritorno dei membri dell’equipaggio e il conclusivo passaggio di questa tappa spaziale.

La capsula Orion della missione Artemis II rientrerà nell’Oceano Pacifico tra venerdì 11 aprile e sabato, con l’ammaraggio fissato per le ore 02:07 del mattino (orario italiano). L’operazione avverrà in un’area compresa tra la penisola della Baja California e le coste di San Diego, concludendo un viaggio che ha coperto oltre un milione e 118mila km nello spazio profondo. Il quadro meteorologico attuale appare favorevole. I tecnici prevedono venti moderati provenienti da Ovest-SudOvest e un moto ondoso che rispetta i margini di sicurezza operativa. Le probabilità di precipitazioni isolate sono stimate intorno al 20%. Il rischio legato ai fulmini è invece considerato estremamente basso, condizione che permette alle squadre di supporto di procedere verso la fase finale del rientro senza allarmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: dopo 1 milione di km, la sfida finale nel Pacifico

Come si dorme a 400mila km dalla Terra? L’equipaggio di Artemis II racconta il sonno in orbitaLa missione Artemis II si rivela una continua fonte di sorprese e di curiosità spaziali.

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Le prime foto del sorvolo lunare di Artemis II x.com