L'albatro delle Galápagos che ha attraversato il Pacifico e stupito i ricercatori volando per quasi 5mila km
Un albatro delle Galápagos è stato avvistato al largo della California dopo aver volato quasi 5.000 km nel Pacifico. È una scoperta che lascia senza parole i ricercatori, perché si tratta di un viaggio straordinario per questa specie ormai a rischio estinzione.
