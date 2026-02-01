L'albatro delle Galápagos che ha attraversato il Pacifico e stupito i ricercatori volando per quasi 5mila km

Un albatro delle Galápagos è stato avvistato al largo della California dopo aver volato quasi 5.000 km nel Pacifico. È una scoperta che lascia senza parole i ricercatori, perché si tratta di un viaggio straordinario per questa specie ormai a rischio estinzione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.