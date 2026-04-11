Rissa con coltelli a Sapri | ferito un uomo dopo lo scontro sul treno

Una rissa tra tre giovani a bordo di un treno ad alta velocità tra Calabria e Lazio è culminata con l’uso di coltelli nella stazione di Sapri. Durante il diverbio, uno dei passeggeri è stato ferito e poi soccorso dai sanitari presenti. La polizia è intervenuta per fermare la lite e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

Una violenta aggressione scuote la tranquillità di un viaggio ferroviario tra la Calabria e il Lazio, quando tre giovani coinvolti in una disputa su un treno ad alta velocità hanno trasformato un diverbio a bordo in una rissa con armi bianche nella stazione di Sapri. Il bilancio conta un uomo ferito alla testa, soccorso dai sanitari del 118, e tre individui denunciati dalle autorità dopo che la tensione esplosa tra i vagoni è degenerata in uno scontro fisico sulla banchina. Dalle carrozze al marciapiede: la cronologia di un conflitto rapido. Tutto ha avuto origine durante il tragitto del convoglio partito da Lamezia Terme con destinazione Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa con coltelli a Sapri: ferito un uomo dopo lo scontro sul treno Rissa con coltelli sul treno, caos alla stazione: un ferito e tre denunciatiUna violenta lite tra tre giovani, degenerata fino all’uso di coltelli, si è verificata nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri. Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell’Alta VelocitàTempo di lettura: < 1 minutoViolenta rissa tra tre giovani con l’uso di coltelli nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, nel...