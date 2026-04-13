Terremoto di magnitudo 2.2 rilevato a nord di Monte Sant' Angelo nella notte

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile 2026, alle 00:26, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nell'area a nord di Monte Sant'Angelo, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è durata poco ed è stata avvertita in modo lieve nella zona circostante. Non sono stati segnalati danni a persone o proprietà.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel cuore della notte di lunedì 13 aprile 2026, alle ore 00:26 locali in Puglia. L'epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a nord di Monte Sant'Angelo (provincia di Foggia), nei pressi dell'area collinare che si affaccia sul promontorio del Gargano, a una profondità di circa 20 chilometri. L'evento è risultato lieve e, sebbene possa essere stato lievemente percepito nei centri abitati vicini, non si segnalano danni a persone o strutture. Monte Sant'Angelo, situata in zona prevalentemente collinare e a bassa densità abitativa - meno di 51 abitanti per chilometro quadrato - si trova in un'area caratterizzata da una edilizia per lo più in muratura.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Terremoto di magnitudo 2.2 rilevato a nord di Monte Sant'Angelo nella notte Leggi anche: Terremoto sul Gargano con epicentro a Monte Sant'Angelo Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3