Campi Flegrei due nuove scosse nella notte | la più intensa di magnitudo 3.3 in zona Solfatara

Nella notte, l’area dei Campi Flegrei ha registrato due nuove scosse di terremoto. La prima, di magnitudo 3.3, si è verificata nella zona della Solfatara. L’Osservatorio Vesuviano, parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha confermato gli eventi sismici avvenuti martedì 7 aprile. La sequenza sismica ha coinvolto l’area vulcanica, che continua a essere monitorata da vicino.

(Adnkronos) – Torna a tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei. Due scosse sono state registrate dall’Osservatorio vesuviano, la sede napoletana delI’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) oggi martedì 7 aprile: la prima, di magnitudo 3.3, è avvenuta alle 4.32 a una profondità di 2 km con epicentro localizzato nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Il secondo terremoto, di magnitudo 2.6, è avvenuto alle 4.38, ancora a una profondità di 2 km, sempre in zona della Solfatara. Le scosse sono state avvertite anche nei quartieri occidentali di Napoli, senza danni a persone o cose. Una scossa di magnitudo 2.1 era stata segnalata venerdì 3 marzo vicino ai comuni di Pozzuoli, Quarto e Bacoli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Terremoto ai Campi Flegrei: Il Vulcano Mostra Segnali Preoccupanti | 23/11/2025

Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei; Campi flegrei, in mattinata registrate due scosse di terremoto; Terremoto Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 2.1 e 1.7: epicentro a via Napoli.

Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: Un forte odore di zolfo in stradaIl bradisismo nell'intera zona era ripreso già nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, con diverse scosse senza portare danni ... tg.la7.it

Campi flegrei, in mattinata registrate due scosse di terremotoDue scosse di terremoto sono state registrate intorno alle 4,30 di oggi nei Campi flegrei e sono state avvertite dalla popolazione, anche nei quartieri della zona occidentale di Napoli. La prima è sta ... ansa.it

Comunicato di aggiornamento n. 2 Dalle ore (UTC) 02:32 (04:32 LT) del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md = - facebook.com facebook