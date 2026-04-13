HA VINTO, a fine 2025, il premio Innovazione Smau e quest’anno ha ricevuto la menzione speciale ’People First’ nella 19esima edizione del Premio Innovazione 2026 di Leonardo, nell’ambito del quale si valorizzano e premiano i progetti innovativi proposti dalle persone dell’azienda. All’ultima edizione del Premio hanno partecipato oltre 3.000 dipendenti, nel 2025 le spese globali in ricerca & sviluppo di Leonardo sono arrivate a 3,0 miliardi di euro (+20% rispetto al 2024), il 15% dei ricavi. Ma non basta. Il dato sicuramente più interessante, è la possibilità di esportare il modello non solo nelle fabbriche ma anche negli edifici pubblici o nelle infrastrutture critiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terremoti monitorati in tempo reale con "Sisma 2.0" di Leonardo

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